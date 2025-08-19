FIRENZE - PERINI: “NESSUN RITARDO PER IL FRANCHI”

“Allo Stadio comunale Artemio Franchi i lavori stanno andando come dovevano andare, le ditte hanno lavorato molto”, anche di notte “per non fermarsi mai” nonostante l’emergenza caldo e “siamo veramente molto contenti di come stanno proseguendo”. Lo ha dichiarato, a margine di un sopralluogo a Firenze l’assessora allo sport di Palazzo Vecchio, Letizia Perini. La Fiorentina debutterà al Franchi in questa stagione domenica 13 settembre, per la terza giornata di campionato contro il Napoli