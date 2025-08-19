Attualità

FIRENZE - PISCINE: SAN BARTOLO PRONTA NEL 2026, SPERANZE ANCHE PER PAGANELLI

Chiara Valentini
Una volta completata la Piscina quella di San Bartolo a Cintoia, all’Isolotto, sarà la seconda cittadella sportiva, per importanza, di Firenze. Nella zona dove c’è già il centro polivalente Wanny (principalmente per la pallavolo), il Campo da Football americano, quello da Padel e diverse aree sport all’aperto, nel maggio 2026 sarà pronta anche la Piscina Pegaso dedicata alla pallanuoto. Per il momento una vasca di 32 per 21 con una profondità di 2 metri e tribune con 500 posti. Appena terminata potrà partire il secondo lotto (dove si vede il cumulo di terra) con un’altra vasca più piccola. Per un quartiere che ha risposte ce n’è un altro che invece attende da anni. La piscina Paganelli, a Novoli, utilizzata anche da molti cittadini metropolitani, almeno della parte a Nord di Firenze, è ancora chiusa. I lavori dovevano essere già conclusi ma ci sono stati ritardi con l’approvvigionamento dei materiali. Ma anche per quella, assicura l’assessore, c’è una data di apertura.

