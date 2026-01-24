VIAREGGIO - POLIZIA: OLTRE 2,4 MILIONI REINVESTITI NELLA SICUREZZA

Un bilancio ricco di attività e risultati quello della polizia locale di Viareggio. Decoro, lotta allo spaccio e un incasso complessivo che supera i 2,4 milioni di euro reinvestiti in sicurezza. Tra i dati più significativi spicca quello relativo alle sanzioni amministrative: 70.499 violazioni. I proventi delle sanzioni, sono reinvestiti in larga parte in interventi per la sicurezza stradale, dalla manutenzione della segnaletica all’acquisto di dispositivi tecnologici, fino ai progetti di educazione alla guida sicura. Un circolo virtuoso che trasforma le infrazioni in risorse per la comunità. Il 2025 ha visto un impegno straordinario dell’Unità Operativa Lotta al Degrado, che ha operato nelle aree più sensibili della città: pinete, zone periferiche, aree soggette a bivacchi e microcriminalità. I risultati parlano di 72 patenti ritirate per possesso di stupefacenti, 125 involucri di droga sequestrati, 2 arresti in flagranza per spaccio, 1 arresto su ordine di cattura. La sicurezza sulle strade resta una priorità. Nel 2025 la Polizia Locale ha rilevato 767 incidenti, di cui 326 con feriti e 3 mortali.