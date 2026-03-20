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PISA - SCOLMATORE, CONTI: “SALVARE IL TERRITORIO DAGLI ALLAGAMENTI”

Rachele Campi
Rachele Campi
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Un nuovo ponte mobile sullo scolmatore e’ l’obiettivo che la regione toscana vuole raggiungere attingendo dalla risorse messe a disposizione della Darsena Europa, per la precisione 40 milioni. Un intervento strutturale che secondo il presidente della regione Giani e’ fondamentale anche in vista del progetto della Darsena Europa. Per il sindaco di Pisa Michele Conti ci sono alcune problematiche da risolvere, legate principalmente al fenomeno del cosiddetto rigurgito delle acque che non riuscendo ad arrivare al mare tornano indietro nei piccoli affluenti allagando le campagne

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