MASSA CARRARA - SECONDA FRANA SULLA SS63 DEL CERRETO A SOLIERA APUANA

Continua a franare una parte di argine sulla ss63 del Cerreto nella frazione di Soliera Apuana nel comune di Fivizzano. Una strada che ad oggi è chiusa al traffico. Due gli smottamenti in quasi due settimane. In un caso i massi e gli alberi hanno sfiorato un’auto senza però ferire i passeggeri. Sarà Anas ad interessarsi della messa in sicurezza. Un territorio fragile quello della Lunigiana.