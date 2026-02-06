MASSA CARRARA - SECONDA FRANA SULLA SS63 DEL CERRETO A SOLIERA APUANA

Attualità

Continua a franare una parte di argine sulla ss63 del Cerreto nella frazione di Soliera Apuana nel comune di Fivizzano. Una strada che ad oggi è chiusa al traffico. Due gli smottamenti in quasi due settimane. In un caso i massi e gli alberi hanno sfiorato un’auto senza però ferire i passeggeri. Sarà Anas ad interessarsi della messa in sicurezza.  Un territorio fragile quello della Lunigiana.

