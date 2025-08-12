FIRENZE - SOLLICCIANO, RISTRUTTURARE O ABBATTERE? SUBITO UNA SOLUZIONE

Ristrutturare con un intervento massiccio e risolutivo o demolire e ricostruire? Delle due una perché non ci sono altre soluzioni per il carcere fiorentino di Sollicciano, alle prese da decenni ormai con problemi strutturali che sono diventati emergenza e che sono tra i motivi dell’alto numero di suicidi tra i detenuti. Un problema che non può più essere affrontato senza arrivare ad una decisione. Il Consiglio comunale di Firenze appena poche settimane fa ha dedicato una intera seduta a Sollicciano, sulla scorta dell’analisi della commissione Politiche sociali che ha denunciato il degrado che si ripercuote sulla vita dei reclusi. L’emergenza va gestita: da qui l’invito al ministro della Giustizia, Nordio, a venire a visitare la struttura.