Attualità

FIRENZE - TPL: NUOVI ABBONAMENTI IN BASE ALL’ISEE E ALL’UTILIZZO

Chiara Valentini
Dal 25 agosto (ma i primo saranno in vigore dal 15 settembre) scatta una piccola rivoluzione negli abbonamenti del trasporto pubblico a Firenze che diventa la prima città in Italia a legarli all’Isee e alla frequenza di utilizzo. la campagna si chiama “tramvia e bus: più li usi meno spendi” e permetterà di allargare le agevolazioni a 25mila abbonamenti (dai 12mila attuali). 4 milioni di investimento per il Comune E un risparmio fino a 170 euro all’anno. Fondamentale sarà la app IF. Lo stanzionamento del QR code all’interno del mezzo inserirà subito la corsa nell’abbonamento per calcolarne il numero. Non solo. Gli abbonamenti saranno trimestrali, non più annuali, per non costringere al pagamento dell’intera somma in un’unica soluzione. Al di là dell’indubbio vantaggio economico, l’obiezione, che non tarderà ad arrivare, è che i mezzi pubblici a Firenze non circolano a causa dei cantieri.

