Firenze - Tramvia : opere propedeutiche in viale europa

Dalle 21 di stasera prenderanno il via le opere propedeutiche all’avvio del nuovo cantiere su viale Europa a Firenze che si sviluppa tra Largo Novello e via Olanda. Sono lavori per la realizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli.

L’intervento prevede la realizzazione della sede tranviaria sul centro della carreggiata tra largo Novello e via Olanda. Il cantiere si sviluppa su 620 metri e non interesserà i controviali. Oltre alla posa dei binari, previsti interventi sui sottoservizi, il rifacimento dell’illuminazione pubblica e le sistemazioni urbane. Prevista la realizzazione della fermata “Europa 1” più o meno all’altezza dell’attuale banchina con fermata del trasporto pubblico. Durante le varie fasi del cantiere sarà sempre garantita la circolazione nei due sensi di marcia anche utilizzando i controviali.

I lavori propedeutici della fase 0 inizieranno da questa sera e saranno effettuati in orario notturno (22-6). Si tratta della rimozione della corsie preferenziali, delle pensiline e degli spartitraffico. Previsti restringimenti di carreggiata puntuali (lato Largo Novello e all’altezza delle banchine delle fermate TPL). Questi interventi termineranno il 31 luglio.