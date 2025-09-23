FIRENZE - DAZI, BIGAZZI: “PREOCCUPATI PER GLI EFFETTI”

La preoccupazione espressa dal numero uno di Confindustria Toscana centro e Costa, Maurizio Bigazzi, riguarda l’estrema incertezza sugli effetti che i dazi americani avranno sui volumi esportati e di conseguenza sulla produzione delle imprese toscane. Un quadro confuso e complesso che si è tradotto nella corsa a spedire maggiori quantitativi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure doganali e in magazzini pieni di merce.

Una certezza però c’è e permette di essere ottimisti, è l’alta qualità del prodotto toscano, difficilmente sostituibile.

Bene la ricerca di nuovi mercati alternativi agli Stati Uniti, ma con un’avvertenza: privato e pubblico devono fare squadra