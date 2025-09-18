Attualità

FORTE DEI MARMI (LU) - A FORTE DEI MARMI LA STAGIONE BALNEARE SI ALLUNGA

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Buone notizie per gli amanti del mare. Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi ha firmato l’ordinanza che porta il limite per le chiusure degli stabilimenti balneari alla prima domenica di novembre. La nuova data limite sarà quindi il 2 novembre prossimo. Ciò significa che, verranno mantenuti per tutto il lasso di tempo i servizi degli stabilimenti oltre le prescrizioni della capitaneria di porto. L’ordinanza consentirà anche le aperture serali per i bagni che non abbiano ancora raggiunto il limite di 40 serate stabilito a inizio stagione. Durante le aperture serali sarà consentito anche l’utilizzo di fuochi d’artificio. Una proroga che è diventata ormai una consuetudine – spiega Murzi – dettata dalle buone condizioni climatiche che solitamente caratterizzano il fine stagione sulla costa della Versilia. Naturalmente resta una possibilità, non un obbligo per gli imprenditori balneari, ma nelle stagioni passate questa opzione si è rivelata una sorta di stagione turistica “allungata” in cui molti stabilimenti rimasti aperti hanno avuto modo di continuare ad accogliere i propri clienti. Negli anni passati sono stati all’incirca una trentina gli stabilimenti balneari che decidevamo di restare operativi anche a ottobre, e così dovrebbe essere anche in questa occasione, mentre per quanto concerne il meteo le previsioni parlano di un prossimo ritorno del caldo.

Articoli correlati

FIRENZE - FESTIVAL SPORT CASCINE TRUST YOUR BODY

TOSCANA - SI MOLTIPLICA LA MOBILITAZIONE PER GAZA

PISTOIA - UNIVERSITÀ POPOLARE DI PISTOIA, AL VIA...

LIVORNO - RIMOSSA LA BALENA DI 16 METRI...

Grosseto - Maremma e turismo: una stagione tra...

FIRENZE - TRAFFICO: SUPER CONSULENTE DELLA MOBILITà, “RISULTATI...

PRATO - La protesta dei Sudd Cobas a...

ARTIMINO - Ad Artimino il nuovo centro didattico...

toscana - Musicus Concentus, 20 eventi tra musica...

Massa - Crollo ponte sul Magra, una condanna...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia