FORTE DEI MARMI (LU) - A FORTE DEI MARMI LA STAGIONE BALNEARE SI ALLUNGA

Buone notizie per gli amanti del mare. Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi ha firmato l’ordinanza che porta il limite per le chiusure degli stabilimenti balneari alla prima domenica di novembre. La nuova data limite sarà quindi il 2 novembre prossimo. Ciò significa che, verranno mantenuti per tutto il lasso di tempo i servizi degli stabilimenti oltre le prescrizioni della capitaneria di porto. L’ordinanza consentirà anche le aperture serali per i bagni che non abbiano ancora raggiunto il limite di 40 serate stabilito a inizio stagione. Durante le aperture serali sarà consentito anche l’utilizzo di fuochi d’artificio. Una proroga che è diventata ormai una consuetudine – spiega Murzi – dettata dalle buone condizioni climatiche che solitamente caratterizzano il fine stagione sulla costa della Versilia. Naturalmente resta una possibilità, non un obbligo per gli imprenditori balneari, ma nelle stagioni passate questa opzione si è rivelata una sorta di stagione turistica “allungata” in cui molti stabilimenti rimasti aperti hanno avuto modo di continuare ad accogliere i propri clienti. Negli anni passati sono stati all’incirca una trentina gli stabilimenti balneari che decidevamo di restare operativi anche a ottobre, e così dovrebbe essere anche in questa occasione, mentre per quanto concerne il meteo le previsioni parlano di un prossimo ritorno del caldo.