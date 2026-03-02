LIVORNO - A LIVORNO RIORGANIZZAZIONE VIRTUOSA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prestigioso incarico nazionale per il sindaco di Livorno Luca Salvetti che è stato nominato dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presidente della Commissione permanente che si occupa di Protezione Civile. La Commissione Nazionale ANCI su Protezione Civile è un organo tecnico-politico dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) che ha il compito di rappresentare e coordinare le istanze dei Comuni italiani all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La Commissione opera per garantire che il ruolo del Sindaco — quale autorità locale di protezione civile — sia supportato da normative e risorse adeguate. Nel comunicare la notizia al Sindaco di Livorno, il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci Marco Fioravanti e il presidente Nazionale dell’Anci Gaetano Manfredi hanno scritto:”Siamo certi che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle Città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese”. Per il Sindaco Salvetti la nomina ha un valore per la città e per il lavoro fatto nel settore specifico: “Sono contento per Livorno e cono contento perché la scelta che riguarda la Protezione civile, un settore sempre più strategico e al centro del ruolo degli amministratori nel rapporto con lo stato e i governi, arriva collegata allo straordinario lavoro che abbiamo fatto in sei anni. A Livorno dal 2019 in poi abbiamo realizzato la riorganizzazione del settore all’interno della struttura comunale, abbiamo dato vita al nuovo piano di protezione civile moderno e all’avanguardia, siamo riusciti a mettere in campo i numerosi interventi di messa in sicurezza del territorio. A questo si è aggiunto molto altro compreso il lavoro fatto in prima linea nell’accoglienza delle 22 navi di migranti. Un salto di qualità indubbio e una esperienza che adesso metterò a disposizione per il livello nazionale”.