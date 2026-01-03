PISTOIA - A PISTOIA LA BEFANA SCENDE DAL CAMPANILE DEL DUOMO

Tutto pronto a Pistoia per uno degli eventi più iconici della Toscana: la Befana dei Vigili del Fuoco, che il 6 gennaio, dalle 16:00 alle 18:00, trasformerà Piazza del Duomo nel cuore pulsante delle festività pistoiesi. Organizzata dal 1994 dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (Sezione di Pistoia ODV) insieme al Comando Provinciale e con il sostegno del Comune, la manifestazione richiama ogni anno circa 9.000 persone. Il momento clou vedrà la Befana “volare” dal Campanile, calandosi da un’altezza di 66 metri con le spettacolari manovre dei Vigili del Fuoco per incontrare i bambini. L’attesa sarà animata da uno spettacolo dal vivo condotto dal Vigile del Fuoco Matteo insieme a Lorenzo Branchetti, celebre volto Rai (La Melevisione, Lo Zecchino d’Oro), oggi inviato per “Bar Centrale” su Rai Uno. Grazie al contributo di Conad Nord Ovest, verranno inoltre distribuite 700 calze ai piccoli presenti, un gesto di solidarietà che l’Amministrazione comunale sottolinea come fondamentale per il successo dell’iniziativa. Un appuntamento che unisce tradizione, coraggio e spirito di comunità.