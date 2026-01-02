Attualità

PISTOIA - A PISTOIA NUOVO PERCORSO ARCHEOLOGICO A PALAZZO DEI VESCOVI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli

La storia millenaria di Pistoia riemerge dai sotterranei. È stato inaugurato oggi il nuovo percorso archeologico dell’Antico Palazzo dei Vescovi, un intervento di restauro e riallestimento sostenuto da Fondazione Caript e realizzato da Fondazione Pistoia Musei. Sotto la direzione di Monica Preti e la curatela di Cristina Taddei, il progetto rende fruibili spazi suggestivi dove stratigrafie etrusche, romane, longobarde e medievali dialogano con tecnologie digitali e realtà aumentata.
“Restituire questo luogo alla fruizione pubblica significa rafforzare un progetto culturale basato su innovazione e accessibilità”, ha dichiarato Luca Gori, presidente di Fondazione Caript. “È un investimento sulle nuove generazioni: qui la storia diventa un’occasione per sviluppare senso critico attraverso strumenti contemporanei”. Per celebrare l’evento, d’intesa con il sostenitore Conad Nord Ovest, l’ingresso al museo sarà gratuito fino al 6 gennaio 2026.
Il percorso non è solo un’esposizione di reperti, ma un’esperienza immersiva. Secondo Antonio Marrese, presidente di Pistoia Musei, l’apertura “conferma il valore della cultura come strumento di crescita, posizionando la città sulla scena internazionale grazie alla qualità della ricerca”. Un concetto ribadito dalla direttrice Monica Preti: “L’integrazione di modelli 3D e paesaggi sonori permette di leggere con chiarezza l’evoluzione del sito, dal primo impianto romano alla nascita del palazzo vescovile”.
Soddisfazione espressa anche dalla Soprintendente Angela Acordon, che ha sottolineato come la collaborazione tra enti sia stata la chiave per “restituire alla collettività uno spaccato della storia cittadina nel contesto stesso dei rinvenimenti”, trasformando il lavoro sul campo in patrimonio condiviso. Il nuovo allestimento rappresenta uno degli interventi museali più significativi degli ultimi anni per il territorio toscano.

Articoli correlati

FIRENZE - SCAVI PIAZZA BECCARIA: IL COMUNE VUOLE...

LIVORNO - MALTEMPO, CODICE GIALLO SULLA COSTA LIVORNESE

TOSCANA - CONSUMI: VOGLIA DI ACQUISTI E VIAGGI...

FIRENZE - CAPODANNO A FIRENZE: OLTRE 8000 PERSONE...

SIENA - 30MILA PERSONE A SIENA PER IL...

FIRENZE - IL TRADIZIONALE TUFFO IN ARNO DEL...

TOSCANA - SALDI, CONFCOMMERCIO: “ATTESO GIRO D’AFFARI DA...

FIRENZE - APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

TOSCANA - VOLONTARIATO: UN TOSCANO SU TRE FA...

FIRENZE - CAPODANNO IN PIAZZA TRA DIVIETO DI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia