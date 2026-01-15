PISA - AGLI ARSENALI, IN MOSTRA LIGABUE. IL RUGGITO DELL’ANIMA

Gli Arsenali Repubblicani ospitano la mostra “Ligabue. Il ruggito dell’anima”, un’occasione per riscoprire la potenza espressiva e il mondo interiore di un artista che ha saputo parlare con voce unica e universale. Il percorso espositivo racconta con oltre 80 opere la vita, la psiche e la storia tormentata di questo affascinante artista, mettendone in luce la vicinanza ai grandi protagonisti dell’Espressionismo europeo. Il percorso della mostra conduce il visitatore attraverso le tappe fondamentali della vita e dell’attività artistica di Ligabue, svelando alcune delle sue opere più emblematiche. Tra queste spiccano i celebri autoritratti e le sue iconiche raffigurazioni di animali feroci: tigri maestose, leopardi, rapaci in azione o impegnati in lotte per la sopravvivenza, e leoni imponenti. Un viaggio immersivo in una giungla aspra e magnetica, che esprime con forza l’intensità visiva e simbolica del mondo interiore dell’artista.