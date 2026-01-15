Attualità

PISA - AGLI ARSENALI, IN MOSTRA LIGABUE. IL RUGGITO DELL’ANIMA

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Gli Arsenali Repubblicani ospitano la mostra “Ligabue. Il ruggito dell’anima”, un’occasione per riscoprire la potenza espressiva e il mondo interiore di un artista che ha saputo parlare con voce unica e universale. Il percorso espositivo racconta con oltre 80 opere la vita, la psiche e la storia tormentata di questo affascinante artista, mettendone in luce la vicinanza ai grandi protagonisti dell’Espressionismo europeo. Il percorso della mostra conduce il visitatore attraverso le tappe fondamentali della vita e dell’attività artistica di Ligabue, svelando alcune delle sue opere più emblematiche. Tra queste spiccano i celebri autoritratti e le sue iconiche raffigurazioni di animali feroci: tigri maestose, leopardi, rapaci in azione o impegnati in lotte per la sopravvivenza, e leoni imponenti. Un viaggio immersivo in una giungla aspra e magnetica, che esprime con forza l’intensità visiva e simbolica del mondo interiore dell’artista.

Articoli correlati

FIRENZE - SALDI INVERNALI 2026: FIRENZE TIENE, PIU’...

FIRENZE - AUTOSUFFICIENZA RIFIUTI: BENE LA REGIONE, MENO...

FIRENZE - CONTROLLI POTENZIATI DEI CARABINIERI ALLA STAZIONE...

LIVORNO - VARIANTE AURELIA DA RIVEDERE, IL PROGETTO...

TOSCANA - IL VINO CHE PARLA AI VIAGGIATORI...

FIRENZE - AEROPORTO, UNIFI RICORRE AL TAR. FUNARO:...

FIRENZE - AMOM: L’AZIENDA RITIRA I LICENZIAMENTI, FIOM...

PIOMBINO - SNAM CHIEDE LA PROROGA PER IL...

PRATO - Omicidi escort, Frumuzache davanti alla Corte...

CERTALDO - 16ENNE DENUNCIA VIOLENZA SESSUALE; IN 2...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia