FIRENZE - ALLUVIONE 2023: FIRMATA ORDINANZA PER 367 INTERVENTI

Saranno 367 gli interventi di ripristino in Toscana per i danni provocati dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023, finanziati con i 131 milioni stanziati dal governo lo scorso settembre. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, in qualità di commissario straordinario, ha firmato l’ordinanza che fa partire l’iter. Si tratta di interventi per rafforzamento degli argini, ricostruzione ponti e più in generale messa in sicurezza dei corsi d’acqua.