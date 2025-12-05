Attualità

FIRENZE - ALLUVIONE 2023: FIRMATA ORDINANZA PER 367 INTERVENTI

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Saranno 367 gli interventi di ripristino in Toscana per i danni provocati dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023, finanziati con i 131 milioni stanziati dal governo lo scorso settembre. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, in qualità di commissario straordinario, ha firmato l’ordinanza che fa partire l’iter. Si tratta di interventi per rafforzamento degli argini, ricostruzione ponti e più in generale messa in sicurezza dei corsi d’acqua.

Articoli correlati

ASCIANO (SI) - IL PRIMO IMPIANTO PER BIOMETANO:...

FIRENZE - BILANCIO: FUNARO, ” NOI AUMENTIAMO LE...

PISTOIA - REGIONE: VIABILITÀ E SANITÀ PRIORITARIE PER...

FIRENZE - STOP USO TURISTICO RICETTIVO EX CONVITTO...

PISTOIA - SPAMPANI CONFERMATO PRESIDENTE CONFCOMMERCIO PISTOIA E PRATO

CAVRIGLIA - GRAZIE A 20MLN PNRR IL BORGO...

firenze - VOCI DI LUCE: IL CONCERTO DI...

FIRENZE - LA PANCHINA ROSSA NEL GIARDINO DI...

TOSCANA - L’AI “IN CAMPO”: 44% GIOVANI AGRICOLTORI...

LUCCA - LA DIRIGENTE: “LISTA STUPRI”, UN CASO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia