LIVORNO - ANT, VISITE GRATUITE IL 21 E 28 GENNAIO CONTRO IL MELANOMA

Al via il progetto Melanoma della Fondazione Ant. A Livorno nelle giornate del 21 e del 28 gennaio si terranno 48 visite gratuite negli studi medici Cipriani in Scali Manzoni 31. Per accedere alle visite occorrerà registrarsi e prenotare il proprio appuntamento sul sito di Ant alla voce prevenzione e registrazione visite. Un progetto importante in una città che nel 2024 ha registrato 400 casi di melanoma, un dato superiore alla media italiana che registra 7000 nuovi casi all’anno e 1500 decessi. Il progetto Melanoma vede l’impegno di volontari e proseguirà a febbraio con un altro screening, quello legato alla tiroide rivolto sempre a 48 pazienti di Livorno e provincia.