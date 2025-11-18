Attualità

FIRENZE - ARMIN LINKE. ALLA SCOPERTA DI UNA FIRENZE INEDITA

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
Un’esposizione per scoprire una Firenze inedita, attraverso le fotografie dell’artista italo-tedesco Armin Linke, in dialogo con immagini storiche e documentarie della Fototeca del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut. La mostra, ‘Armin Linke: The City as Archive. Florence’, inaugurata a Palazzo Grifoni Budini Gattai racconta Firenze come laboratorio di conoscenza e memoria collettiva. Vengono esplorati archivi, musei e collezioni dove opere d’arte, documenti e materiali si sono sedimentati, formando e trasformando l’immagine della città, includendo anche istituzioni spesso al di fuori dei circuiti turistici. Tra i tanti, ci sono Archivio di Stato, Erbario centrale, Opificio delle pietre dure, Museo Galileo, La Specola, Opera di Santa Croce, Osservatorio astrofisico di Arcetri, Fondazione Alinari per la fotografia, Villa La Quiete e Istituto agronomico per l’Oltremare.

