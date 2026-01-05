TOSCANA - ARRIVA LA BEFANA: TANTE LE INIZIATIVE IN TOSCANA

Sacro e profano si mischiano in occasione delle celebrazioni che concludono le festività natalizie: la Chiesa celebra l’Epifania del Signore mentre nella versione più commerciale le Befane, per tutti i gusti e in tutte le località, si calano dalle torri, arrivano dal lago o si tuffano in mare, tutte con lo stesso obiettivo: distribuire calze con dolcetti e sorpresine nelle piazze . Sono tanti gli eventi in Toscana in programma per il 5 e 6 gennaio .A Firenze in piazza della Repubblica la simpatica vecchietta si calerà dall’alto alle 11.30 pronta a distribuire i dolcetti a tutti i bambini. Dalle 10 alle 12 la befana arriverà dal fiume: sul lungarno Ferrucci le Florence Dragon Lady–Lilt e alcune socie dei Canottieri Comunali Firenze, tutte vestite da befana, accompagneranno bambini e adulti in brevi uscite sull’Arno a bordo dei Dragon boat. Ai più piccoli saranno distribuite calze con dolci offerte da Unicoop Firenze, mentre a tutti i partecipanti non mancheranno pandori, panettoni e bevande calde. All’ospedale pediatrico Meyer dalle 10,30 la Befana si calerà dall’autoscala e farà ingresso all’interno dei reparti per distribuire i doni dei Vigili del fuoco e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Firenze. All’Istituto degli Innocenti in piazza S. Annunziata alle 11,30 con la consegna delle calze agli ospiti della struttura. C’è anche la “Befana del Vigile Urbano”, 30° anniversario. La manifestazione inizierà alla 9.30 con il raduno delle auto d’epoca nel piazzale delle Cascine sfilando in parata nelle vie del Centro Città per raggiungere Piazza Santa Croce dove alle 11.30 arriverà la Befana che distribuirà doni assieme alle Istituzioni della Città, della Regione e i rappresentanti del Corpo della Polizia Municipale. Alle16.45 al teatro Puccini il Professor Bustric festeggia a teatro con il suo magico circo delle pulci. Uno spettacolo tra illusionismo e gioco, dove l’infinitamente piccolo diventa grande meraviglia per il pubblico di ogni età. A Empoli il 6 gennaio si terrà l’evento conclusivo di “Empoli città del Natale” con la discesa e il salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti. La grande novità dell’edizione del 2026 sarà poi la ‘calza sospesa’, lunga ben 10 metri e cucita dalle mani dei volontari della Compagnia di Sant’Andrea. Sarà posizionata dal negozio di fiori di piazza dei Leoni dove si troveranno anche dei banchini con il personale della Misericordia a cui lasciare un dono per chi ne ha più bisogno. Anche a Prato per l’Epifania arriverà la befana in piazza Duomo e alle 17.00 si calerà dal campanile della Cattedrale di Santo Stefano. Da colonna sonora intrattenimento, animazione e la musica della Sganghenga Street Band per le strade del centro.