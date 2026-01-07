Attualità

PISTOIA - BCC ALTA TOSCANA REGALA PREVENZIONE SANITARIA AI SOCI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
I bilanci vanno bene e Banca Alta Toscana ha deciso di regalare ai propri soci, per il 2026, uno screening dermatologico, confermando così la sua vocazione mutualistica, che comprende anche aiuti concreti per il territorio di competenza. “Siamo una banca di comunità – afferma il presidente Alberto Vasco Banci -. Oltre al credito, la nostra attenzione si esprime nel sostegno sociale. Penso al progetto ‘Solidarietà e salute’ con Caritas e Misericordia o alla recente donazione di 50 computer all’istituto Fedi-Fermi di Pistoia dopo il furto subito. Restituire valore al territorio è la nostra missione”.

