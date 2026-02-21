Attualità

PISA - BENESSERE IN MOVIMENTO: QUALITA’ DELLA VITA DOPO I 50 ANNI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Superata la soglia dei 50 anni, oggi si può vivere una vera e propria seconda giovinezza prolungando lo stato di salute e di benessere psico-fisico fino all’età più avanzata. L’elevata aspettativa di vita che caratterizza questa società impone, tuttavia, l’adozione di un corretto stile di vita che porta all’attenzione e alla conoscenza dei programmi di prevenzione, ad una giusta alimentazione e, in particolare, a un’attività fisica parametrata all’età e alle esigenze specifiche della persona. Ed è proprio sulla imprescindibile necessità di regolare sulla singola persona un programma di prevenzione e benessere che lo Sport Village e la Casa di Cura San Rossore promuovono questi incontri diretti con il pubblico. Nell’era del web, dato l’infinito fiorire di pagine sui social network dove esperti o pseudo tali “insegnano” ad alimentarsi e a muoversi attraverso “magiche soluzioni” vendute come efficaci per tutti che occorre ragionare su come sia rischioso il fai da te sulla salute e sull’attività fisica che, se non seguito ed eseguito correttamente e basato sull’esigenza del singolo può essere potenzialmente dannoso.

Articoli correlati

PIOMBINO (LI) - RIGASSIFICATORE: BRACCIO DI FERRO SULLA...

PISTOIA - REMIGRAZIONE, CORI E SPINTONI ALL’ARRIVO DI...

San Giustino Valdarno (AR) - Valdarno di Sopra,...

FIRENZE - GAZA: UN PROGETTO CONTRO L’INDIFFERENZA

FIRENZE - CASCINE: TORNANO I CONCERTI AL PRATO...

STAZZEMA - LEVIGLIANI: IL BORGO DIVENTATO COOPERATIVA

FIRENZE - DA OPERA DUOMO CASE PER RESIDENTI...

PISTOIA - NUOVO ASILO SMART INAUGURATO A BOTTEGONE

MONTEVARCHI - IL PUNTO NASCITA DELLA GRUCCIA è...

FIRENZE - TUROLDO E VANNUCCI: IL PERIODO FIORENTINO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia