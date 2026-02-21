PISA - BENESSERE IN MOVIMENTO: QUALITA’ DELLA VITA DOPO I 50 ANNI

Superata la soglia dei 50 anni, oggi si può vivere una vera e propria seconda giovinezza prolungando lo stato di salute e di benessere psico-fisico fino all’età più avanzata. L’elevata aspettativa di vita che caratterizza questa società impone, tuttavia, l’adozione di un corretto stile di vita che porta all’attenzione e alla conoscenza dei programmi di prevenzione, ad una giusta alimentazione e, in particolare, a un’attività fisica parametrata all’età e alle esigenze specifiche della persona. Ed è proprio sulla imprescindibile necessità di regolare sulla singola persona un programma di prevenzione e benessere che lo Sport Village e la Casa di Cura San Rossore promuovono questi incontri diretti con il pubblico. Nell’era del web, dato l’infinito fiorire di pagine sui social network dove esperti o pseudo tali “insegnano” ad alimentarsi e a muoversi attraverso “magiche soluzioni” vendute come efficaci per tutti che occorre ragionare su come sia rischioso il fai da te sulla salute e sull’attività fisica che, se non seguito ed eseguito correttamente e basato sull’esigenza del singolo può essere potenzialmente dannoso.