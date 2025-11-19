FIRENZE - CAMBIAMENTO CLIMATICO E AMBIENTE A PALAZZO VECCHIO CON STEFANO RICCI EXPLORE SYMPOSIUM

Firenze laboratorio di idee e conoscenza con lo Stefano Ricci Explorer Symposium, l’evento internazionale dedicato ai giovani e alle scuole ospitato al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Temi centrali il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale e il dialogo tra culture diverse. Sul palco, guidati dalla conduttrice televisiva ambientalista Licia Colò, star internazionali della fotografia,come Steve McCurry, maestro della fotografia internazionale, Andy Mann, specializzato in natura e conservazione degli oceani, Massimo Sestini, vincitore del World Press Photo. Tra gli esploratori rappresentanti del National Geographic mentre per l’archelogia il celebre egittologo Zahi Hawass, esperto di faraoni e piramidi.