FIRENZE - CAMBIAMENTO CLIMATICO E AMBIENTE A PALAZZO VECCHIO CON STEFANO RICCI EXPLORE SYMPOSIUM

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
Firenze laboratorio di idee e conoscenza con lo Stefano Ricci Explorer Symposium, l’evento internazionale dedicato ai giovani e alle scuole ospitato al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Temi centrali il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale e il dialogo tra culture diverse. Sul palco, guidati dalla conduttrice televisiva ambientalista Licia Colò, star internazionali della fotografia,come Steve McCurry, maestro della fotografia internazionale, Andy Mann, specializzato in natura e conservazione degli oceani, Massimo Sestini, vincitore del World Press Photo. Tra gli esploratori rappresentanti del National Geographic mentre per l’archelogia il celebre egittologo Zahi Hawass, esperto di faraoni e piramidi.

