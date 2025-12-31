FIRENZE - CAPODANNO IN PIAZZA TRA DIVIETO DI BOTTI E GELO

Ultimi preparativi a Firenze per le 4 feste in piazza di Capodanno. Qui siamo a Santa Croce che vedrà protagonisti Paola Iezzi, cantautrice e deejay, i Tiromancino, Franco126, Sarafine e due delle rivelazioni di X Factor 2025, Layana e Tomasi. In piazza Santissima Annunziata il concerto ‘Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno’. Jazz invece in Piazza del Carmine con un ospite d’eccezione: il trombettista Fabrizio Bosso. In piazza della Signoria conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio insieme al videomapping d’artista. Sul fronte sicurezza e viabilità 120 gli agenti al lavoro a cui si aggiungeranno gli steward che saranno presenti nelle piazze degli eventi. Confermate la ztl no stop e il servizio tramvia senza interruzioni con corse ogni 10 minuti. Aperti e in funzione i posteggi scambiatori di Villa Costanza, di Ponte a Greve e di Guidoni. Potenziato anche il trasporto pubblico su gomma. Dalle 20,30 alle 2,30 verrà istituita una navetta gratuita per collegare l’Oltrarno con piazzale Michelangelo, con corse ogni 15 minuti circa. Capitolo botti. Il Comune di Firenze, ha pubblicato un’ordinanza che impone, oltre a un Capodanno senza contenitori in vetro nel centro storico, il divieto di esplodere petardi esteso a tutta la città. il Comune ha anche avviato una campagna di comunicazione per sensibilizzare proprio contro l’uso dei botti che domenica hanno provocato la morte di un cane del canile di Ugnano, spaventato dai colpi esplosi nelle vicinanze. Infine il meteo. Colonnina di mercurio sotto lo zero. Mezzi spargisale già in azione nei punti più critici contro il rischio ghiaccio. In campo anche 7 dipendenti del Comune e 7 squadre di volontari coordinati dal centro operativo comunale allestito in piazza Santa Croce all’interno della sede del quartiere 1. Il gelo però non sembra spaventare.