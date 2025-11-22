FIRENZE - CAR-T: LA CAMPAGNA ITINERANTE DI AIL

A più di 6 anni dall’arrivo in Italia della prima terapia genica anticancro, le CAR-T, basate sulla modifica e sul potenziamento dei linfociti T, che in questo modo riescono a riconoscere e aggredire le cellule tumorali, sono oramai una realtà ben presente e utilizzata nella pratica clinica di numerosi Centri italiani. Le terapie CAR-T, sono diventate la cura per alcuni tumori del sangue, aggressivi e refrattari, e motivo di speranza per i pazienti dopo tanti fallimenti. Oggi sono solo il primo passo su un cammino in profonda evoluzione, e ancora molti sono gli interrogativi ai quali dare risposte. In questa prospettiva l’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sta portando avanti una campagna informativa per migliorare la conoscenza, l’accesso e la gestione dei trattamenti.

In Toscana ci sono tre centri Firenze, Pisa e Siena.