FIRENZE - COMBATTERE L’ABBANDONO DEI PICCOLI RIFIUTI

Una mattinata dedicata alla cura degli spazi pubblici e alla responsabilità condivisa: in piazza dell’Isolotto Plures Alia, insieme al Comune di Firenze e al Quartiere 4, ha promosso un appuntamento di sensibilizzazione contro il littering, cioè l’abbandono a terra dei piccoli rifiuti – dai mozziconi ai fazzoletti, dalle carte agli imballaggi – una delle forme più comuni e diffuse di degrado urbano. L’iniziativa punta ad accompagnare cittadini e studenti in un percorso di maggiore consapevolezza sull’abbandono dei rifiuti e sull’uso degli strumenti digitali di servizio.

Negli ultimi mesi, sul territorio comunale si registrano in media 300 segnalazioni a settimana di rifiuti abbandonati e relativi interventi di rimozione, di cui circa la metà sono riferiti a rifiuti ingombranti. Un fenomeno che richiede informazione, presidio e coinvolgimento diretto della cittadinanza. Per questo piazza dell’Isolotto si è trasformata in un punto di incontro: allo stand ‘Nuvola’, gli informatori hanno supportato i cittadini nel conoscere e utilizzare Aliapp e nel segnalare criticità presenti nel quartiere.

Aliapp è oggi uno degli strumenti principali attraverso cui i cittadini interagiscono con Plures Alia: sono 238.000 utenti iscritti, con 33.000 pratiche gestite tramite app e 23.000 tramite il portale web. Le funzioni più utilizzate sono i ritiri on demand degli ingombranti e le segnalazioni di rifiuti abbandonati, che rappresentano una parte significativa delle comunicazioni ricevute ogni settimana. Si ricorda che proprio con Aliapp, grazie a pochi e semplici tap, è possibile prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti al proprio domicilio gratuitamente, consultando l’agenda del servizio e fissando l’appuntamento per la data preferita. Accanto allo stand sono stati installati i cubi gialli della campagna ‘Lasciato da un incivile. Ritiro in corso!’, pensati per attirare l’attenzione sul tema dei piccoli rifiuti abbandonati e ricordare il ruolo attivo di ogni cittadino nella tutela del decoro urbano.

Protagonisti della mattinata anche i 46 bambini della scuola primaria “Montagnola-Isolotto”, coinvolti in un laboratorio educativo dedicato al movimento dei rifiuti e agli effetti del littering sull’ambiente urbano. Attraverso il metodo narrativo del Kamishibai, un antico teatrino narrativo giapponese utilizzato dai cantastorie, gli operatori di Plures Alia hanno guidato i giovani partecipanti in un percorso che proseguirà durante l’anno scolastico con attività dedicate, fino alla prossima edizione di Didacta. Alle attività hanno preso parte il Presidente di Plures Alia, Lorenzo Perra, la vicesindaca di Firenze Paola Galgani e il Presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni.