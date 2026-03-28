BAGNO A RIPOLI - CONSEGNA MEDAGLIA AL VALORE CIVILE A FABIO SEQUI morto per salvare due persone in mare

Medaglia d’oro al valor civile per Fabio Sequi, il giovane cittadino di Bagno a Ripoli morto il 6 agosto 2023 a 35 anni per salvare due persone nel mare in burrasca di San Vincenzo. Il riconoscimento alla memoria conferito dalla Presidenza della Repubblica è stato consegnato alla famiglia di Fabio con una cerimonia pubblica stamani in sala consiliare “Falcone e Borsellino” in palazzo comunale a Bagno a Ripoli. A consegnare l’onorificenza ai familiari il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci. Presenti anche i rappresentanti della Prefettura di Firenze e delle forze dell’ordine.“Al fianco dei familiari e degli amici di Fabio, anche molti cittadini che con la loro presenza hanno voluto rendere omaggio al giovane grassinese. Mirabile esempio di senso civico e umana solidarietà, spinti fino all’estremo sacrificio”: così Fabio viene descritto nella motivazione dell’onorificenza della Presidenza della Repubblica. Un momento così importante per la famiglia di Fabio e per tutta la comunità – afferma il sindaco Pignotti -. Un modo per dire a Fabio, attraverso i suoi genitori e ai tantissimi amici, un grazie di cuore per l’esempio di altruismo e sacrificio che ci ha lasciato e che non dimenticheremo mai”.“Il 6 agosto 2023 è una data rimasta profondamente impressa nella memoria collettiva della comunità di San Vincenzo, legata a un episodio che ha segnato il nostro territorio e le nostre coscienze – evidenzia il sindaco Riccucci –. Il gesto di Fabio rappresenta un esempio di straordinario valore umano e civico che non sarà dimenticato.

Dopo i sindaci Pignotti (“Orgogliosi più che mai oggi di essere concittadini di Fabio”, ha detto il primo cittadino ripolese ricordando che a Fabio sarà dedicata la nuova sede del Mita Academy, la scuola per l’alta moda e pelletteria, omaggio al percorso professionale di Fabio e un messaggio rivolto ai giovani) e Riccucci, che con il suo Comune ha dato impulso all’iter per il conferimento della Medaglia (“Un’emozione fortissima essere qui, porto l’abbraccio della comunità di San Vincenzo, segnata nel profondo dalla vicenda di Fabio e per sempre legata alla comunità ripolese dal suo altruismo spinto fino all’estremo”, ha affermato), hanno preso la parola un amico di Fabio, Marco, (“Questo premio non ci restituirà Fabio ma dà alla sua memoria la luce che merita, Fabio ci ha insegnato che l’eroismo è silenzioso, è la scelta che si fa in un secondo, perché dentro di te c’è l’istinto più forte della paura, l’istinto di non abbandonare chi è in difficoltà”), mentre la cugina Daniela ha espresso i ringraziamenti a nome dei genitori e di tutta la famiglia.