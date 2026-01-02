TOSCANA - CONSUMI: VOGLIA DI ACQUISTI E VIAGGI MA PREOCCUPA INFLAZIONE

Tanta voglia di fare acquisti e di viaggiare ma frenata dal clima di incertezza e dall’inflazione. Lo afferma un’indagine dell’Osservatorio Findomestic che ha sondato le intenzioni dei consumatori nel mese di dicembre. Ebbene, il desiderio di spendere è cresciuto del 5.3%, arrivando al 34% e confermando la tendenza positiva già registrata a novembre complice la stabilizzazione dei prezzi che si è verificata nella seconda parte dell’anno. Di conseguenza, il timore per la perdita del potere d’acquisto migliora anche se resta comunque alto, dal 60% di gennaio al 53% di dicembre.

In cima alla lista dei desideri degli italiani restano i viaggi con il 51% degli intervistati che dichiara di aver intenzione di acquistarne uno nei prossimi tre mesi (+3 punti percentuali su novembre e su dicembre 2024). Al secondo posto seguono i piccoli elettrodomestici (38%, +3,1 punti percentuali), beni dal costo più contenuto ma che rispondono al bisogno crescente di cura di sé e di semplificazione delle attività domestiche. Quasi 3 su 10 pensano ad attrezzature per il fai da te (+0,7), smartphone (+0,8) e mobili (+1,8). Cresce più sensibilmente (+3,8) la propensione ad acquistare tv, dichiarata da un quarto del campione. Stessa quota per i pc (+4,4%, l’incremento maggiore del mese tra i 22 comparti monitorati dall’Osservatorio), grandi elettrodomestici (+1,1%) e attrezzature sportive (+2,1%).

Invece, resta ai minimi da inizio 2025 l’intenzione di ristrutturare casa ma torna in crescita, dopo due mesi di flessione, l’intenzione di migliorarla da un punto di vista energetico.

Per i veicoli, cresce a fine anno la voglia di dotarsi di un’auto usata (nei progetti del 13,7%, +3,2 punti percentuali), mentre perde un punto la quota di chi mostra interesse per un’auto nuova (12,9%). In coda alla classifica delle intenzioni d’acquisto motoveicoli, monopattini elettrici e e-bike, beni presenti nella lista dei desideri di pochi ma comunque in crescita a fine anno.