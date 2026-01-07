FIRENZE - CORRI LA VITA 2025, RACCOLTO UN MILIONE DI EURO

1.000.000 di euro a sostegno della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore al seno. E’ quanto raccolto da CORRI LA VITA, grazie al grande successo della manifestazione che si è svolta lo scorso 28 settembre e che come sempre, unisce solidarietà, sport e cultura in un’esperienza condivisa di grande valore. Un’edizione da record in termini di partecipazione e di fondi raccolti. Ecco come saranno utilizzati.

Centomila euro andranno all’ospedale di Careggi per il progetto dedicato alla preservazione della fertilità nelle donne a rischio oncologico con mutazioni BRCA1 e BRCA2. 172Mila euro sndranno alla Fondazione Careggi Ets per il progetto sulla qualità di vita del paziente oncologico, rivolto a donne e uomini. A queste due novità si aggiunge il sostegno continuativo

a tre progetti strutturati: Centro di Riabilitazione Psico-Oncologica CeRiOn – Villa delle Rose (LILT) con 180.000 euro; Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE), da sempre in stretta collaborazione con CORRI LA VITA; SenoNetwork – 145.000 euro. La rete ideata dal professor Luigi Cataliotti, che riunisce 158 Breast Unit in tutta Italia. Nell’ambito del progetto sono state istituite le borse di studio “Angelo Di Leo” e organizzate due Masterclass dedicate alla formazione di senologi multidisciplinari.

Interventi che nel tempo hanno permesso di essere al fianco della medicina e della ricerca. Da 23 anni, CORRI LA VITA è una comunità che affianca le donne non solo durante le terapie, ma anche nelle complesse dimensioni emotive e psicologiche della malattia. Dalla sua nascita ha raccolto oltre 10 milioni di euro, sostenendo concretamente più di 600.000 donne.

Questo percorso di eccellenza si riflette nello straordinario successo della manifestazione, che nell’ultima edizione ha coinvolto oltre 40.000 partecipanti, con due percorsi nel centro storico di Firenze e l’accesso a più di 40 mete culturali, grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Città Nascosta.