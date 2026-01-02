PISTOIA - CRANS-MONTANA, CENTRALE CROSS COORDINA TRASFERIMENTO FERITI

Attualità

Finora la Centrale Remota operazioni soccorso sanitario (Cross) della Protezione civile nazionale, che ha sede a Pistoia, ha trasferito sette ustionati italiani di Crans-Montana dalla Svizzera a ospedali italiani, in particolare in Lombardia. Le operazioni di trasferimento dei feriti verso le strutture ospedaliere italiane sono coordinate dalla Cross. “I trasferimenti vengono gestiti dalla Cross su attivazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile – spiega il direttore della centrale, dottor Andrea Nicolini – Al momento ne sono stati effettuati tre ieri, mentre circa quattro sono attualmente in corso di oggi”, mentre “i mezzi impiegati sono in prevalenza elicotteri messi a disposizione dalle Regioni. Si tratta di velivoli dei servizi di soccorso con personale specialistico a bordo. Al momento il supporto principale arriva dalle regioni del Nord, nello specifico Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna”. “I feriti – aggiunge Nicolini – vengono smistati negli ospedali italiani secondo la disponibilità. Per quanto riguarda la Toscana, la nostra regione ha dato piena disponibilità per i centri specialistici Grandi Ustionati: l’ospedale di Cisanello (Pisa) per gli adulti e l’ospedale Meyer (Firenze) per i pazienti pediatrici. Tuttavia, al momento, non ci risultano ancora pazienti trasferiti in territorio toscano”.

