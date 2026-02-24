Attualità

PISA - CREATIVE DAY, IL FUTURO DELLA CREATIVITÀ A PONTEDERA

Rachele Campi
Moda, arte, design. La Modartech di Pontedera apre le sue porte agli studenti per far conoscere percorsi di studi universitari dedicati alla praticità e all’innovazione. Due facce di una stessa medaglia per chi vuole intraprendere una carriera nel fashion. In collaborazione con il Museo della Piaggio, tra le decine di Vespe i ragazzi parlano con tutor e professori per comprendere le molte discipline che il settore ha da offrire. Alla Modartech, su 470 studenti l’87%  trova lavoro a 6 mesi dal diploma di laurea. 1200 le aziende che collaborano con l’istituto e 500 partner tecnici. Un istituto dove il 35% degli studenti proviene da fuori Toscana. A supporto della Modartech anche un’altra realtà, Campus.

