Massa - Crollo ponte sul Magra, una condanna e tre assoluzioni

Una condanna e tre assoluzioni per il crollo del ponte sul Magra ad Albiano Magra (Massa Carrara), al confine tra Toscana e Liguria, avvenuto l’8 aprile 2020. il giudice di Massa ha assolto i tre dirigenti della Provincia Giuliano Arrighi, Stefano Michela e Gianluca Barbieri e ha condannato un dirigente dell’Anas, Damiano Menchise a un anno e due mesi con pena sospesa oltre a una provvisionale di 20mila euro da rifondere al corriere della Bartolini rimasto ferito dal collasso del ponte. A tutti e quattro gli imputati contestati i reati di disastro colposo e lesioni colpose. La pubblica accusa aveva chiesto l’assoluzione per Barbieri e condanne a un anno e nove per gli altri tre indagati.

Furono due i feriti per il crollo del ponte: un dipendente della Telecom, quasi illeso, uscito da solo dalla sua auto e il corriere. Erano alla guida degli unici due veicoli che stavano transitando sul viadotto, solitamente molto trafficato ma quel giorno praticamente deserto a causa del lockdown per il Covid. Due anni dopo il disastro l’inaugurazione del nuovo ponte, un viadotto di 291 metri sul fiume.