FIRENZE - DEHORS: ACCORDO SU 2 PIAZZE, A LAVORO SULLE ALTRE

E’ in dirittura d’arrivo il nuovo regolamento del Comune di Firenze per i dehors delle attività commerciali della città. Quattro le piazze del centro storico su cui è necessario porre un’attenzione particolare in un’ottica di salvaguardia del profilo artistico e monumentale.

Accordo raggiunto tra la giunta di Palazzo Vecchio e la Sovrintendenza per Piazza Signoria e piazza Pitti. Si prevedono strutture leggere, appoggiate al suolo senza ancoraggi, marroni con finiture in ottone, ombrelli di tela dello stesso colore o su tonalità chiare. Come si vede anche dalle immagini, le modifiche da apportare alle strutture già esistenti sono poche. Restano da sciogliere i nodi di piazza della Repubblica e Santa Maria Novella

con scelte tecniche che dovranno coniugare rispetto del contesto urbano e artistico e le esigenze degli operatori economici che in queste due piazze sono numerosi. Il confronto è aperto e riguarderà anche le regole generali del nuovo regolamento che ha come obiettivo principale la tutela del decoro urbano fiorentino. Dalla prossima settimana è prevista una serie di incontri con le categorie economiche per arrivare a un testo condiviso, il passaggio in commissione Attività produttive e infine l’approdo in Consiglio comunale.

Pochi giorni fa proprio le categorie economiche hanno inviato un documento per chiedere di inserire l’estensione della concessione da 5 a 7 anni, di rivedere l’articolo sulla decadenza e quello sui modelli di struttura ammissibili, ma soprattutto di fare presto per dare il tempo agli operatori economici di effettuare le modifiche necessarie in base alle nuove regole.