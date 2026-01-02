Attualità

FIRENZE - DEHORS: ACCORDO SU 2 PIAZZE, A LAVORO SULLE ALTRE

Redazione
Redazione
LIVE

E’ in dirittura d’arrivo il nuovo regolamento del Comune di Firenze per i dehors delle attività commerciali della città. Quattro le piazze del centro storico su cui è necessario porre un’attenzione particolare in un’ottica di salvaguardia del profilo artistico e monumentale.
Accordo raggiunto tra la giunta di Palazzo Vecchio e la Sovrintendenza per Piazza Signoria e piazza Pitti. Si prevedono strutture leggere, appoggiate al suolo senza ancoraggi, marroni con finiture in ottone, ombrelli di tela dello stesso colore o su tonalità chiare. Come si vede anche dalle immagini, le modifiche da apportare alle strutture già esistenti sono poche. Restano da sciogliere i nodi di piazza della Repubblica e Santa Maria Novella
con scelte tecniche che dovranno coniugare rispetto del contesto urbano e artistico e le esigenze degli operatori economici che in queste due piazze sono numerosi. Il confronto è aperto e riguarderà anche le regole generali del nuovo regolamento che ha come obiettivo principale la tutela del decoro urbano fiorentino. Dalla prossima settimana è prevista una serie di incontri con le categorie economiche per arrivare a un testo condiviso, il passaggio in commissione Attività produttive e infine l’approdo in Consiglio comunale.
Pochi giorni fa proprio le categorie economiche hanno inviato un documento per chiedere di inserire l’estensione della concessione da 5 a 7 anni, di rivedere l’articolo sulla decadenza e quello sui modelli di struttura ammissibili, ma soprattutto di fare presto per dare il tempo agli operatori economici di effettuare le modifiche necessarie in base alle nuove regole.

Articoli correlati

FIRENZE - SCAVI PIAZZA BECCARIA: IL COMUNE VUOLE...

PISTOIA - A PISTOIA NUOVO PERCORSO ARCHEOLOGICO A...

LIVORNO - MALTEMPO, CODICE GIALLO SULLA COSTA LIVORNESE

PISTOIA - CRANS-MONTANA, CENTRALE CROSS COORDINA TRASFERIMENTO FERITI

TOSCANA - CONSUMI: VOGLIA DI ACQUISTI E VIAGGI...

FIRENZE - CAPODANNO A FIRENZE: OLTRE 8000 PERSONE...

SIENA - 30MILA PERSONE A SIENA PER IL...

FIRENZE - IL TRADIZIONALE TUFFO IN ARNO DEL...

TOSCANA - SALDI, CONFCOMMERCIO: “ATTESO GIRO D’AFFARI DA...

FIRENZE - APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia