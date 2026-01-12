PISTOIA - DIOCESI DI PISTOIA E PRATO INSIEME PER FORMARE I LEADER DI DOMANI

Ripartire dalla formazione per rigenerare la fiducia nelle istituzioni e stimolare una nuova cittadinanza attiva. Con questo spirito nasce «Speranza in azione», un percorso di sei incontri che vede unite le Diocesi di Pistoia e di Prato insieme all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano. Il progetto, che prenderà il via giovedì 22 gennaio, si snoderà fino a giugno tra Quarrata e Prato, affrontando temi cruciali come pace, ecologia integrale, intelligenza artificiale e democrazia. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire strumenti concreti ai cittadini e, soprattutto, ai giovani che chiedono di tornare protagonisti. «È una goccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce», ha sottolineato monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e Pescia. «Se vogliamo che le cose migliorino, occorre formarsi e impegnarsi nel concreto della realtà».