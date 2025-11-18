Attualità

FIRENZE - DONNE PROTAGONISTE IN TERRA DI TOSCANA

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
L’obiettivo è celebrare le donne toscane che lavorano nel restauro, nell’artigianato, nell’arte.
Un omaggio sociale al ruolo delle donne. E’ la mostra fotografica di di Stefano Lupi: “Protagoniste – competenze e creatività in terra di Toscana” .
L’esposizione nella sala Pegaso di palazzo Strozzi è una delle iniziative della Toscana delle donne.

