FIRENZE - DONNE PROTAGONISTE IN TERRA DI TOSCANA

L’obiettivo è celebrare le donne toscane che lavorano nel restauro, nell’artigianato, nell’arte.

Un omaggio sociale al ruolo delle donne. E’ la mostra fotografica di di Stefano Lupi: “Protagoniste – competenze e creatività in terra di Toscana” .

L’esposizione nella sala Pegaso di palazzo Strozzi è una delle iniziative della Toscana delle donne.