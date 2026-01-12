Attualità

FUCECCHIO (FI) - DROGA E BIVACCHI NEI BOSCHI DELLE CERBAIE

Maria Teresa Rabotti
LIVE

Iniziati oggi i controlli straordinari che andranno avanti per una decina di giorni nei boschi delle Cerbaie sopra Fucecchio in provincia di Firenze da parte di vari reparti dell’arma dei carabinieri per debellare degrado e soprattutto lo spaccio di droga
Un servizio straordinario, coordinato dalla prefettura di Firenze, che arriva dopo numerosi blitz e una serie di incontri del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica. Le Cerbaie è una zona naturalistica che si estende tra le province di Pisa, Firenze e Lucca. Un luogo dove ormai lo spaccio di droga sta creando da anni problemi di ordine pubblico, ma anche di sicurezza per i cittadini che abitano nelle vicinanze, soprattutto per quelle frazioni del comune di Fucecchio che si trovano a ridosso dell’area boschiva.

