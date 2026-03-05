TOSCANA - ENERGIE RINNOVABILI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER AGRISOLARE SUI TETTI

Si alle rinnovabili ma senza consumare suolo fertile. E’ il “credo” di Coldiretti Toscana che sostiene la necessità di accelerare con decisione sulla transizione energetica per abbattere una delle voci di costo più pesanti e rilanciare con l’autoproduzione la competitività del settore senza necessariamente dover barattare il futuro delle aree rurali. Un percorso che in Toscana hanno già intrapreso con successo quasi 8 mila imprese agricole principalmente installando impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali-rurali come stalle e magazzini per produrre energia pulita. Una nuova decisiva spinta in ambito agricolo e rurale potrebbe arrivare dal nuovo bando del PNRR “Facility Parco Agrisolare” del Ministero delle Politiche Agricole che investe nelle campagna quasi 800 milioni di euro per consentire alle imprese agricole, cooperative ma anche comunità energetiche rinnovabili in forma aggregate di poter beneficiare di contributi a fondo perduto per stimolare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare – insieme a sistemi di accumulo, colonnine per la ricarica ed altro – senza dover consumare nemmeno un centimetro di terra. Per facilitare le imprese Coldiretti Toscana ha formato una task force che va dallo studio preliminare alla presentazione della domanda fino alla realizzazione dell’intervento stesso. Negli ultimi dieci anni le imprese e cooperative agricole che auto producono l’energia sono più che triplicate. Il solare è sicuramente la principale tra le tecnologie insieme alle biomasse. E’ un segnale chiaro della sensibilità del nostro mondo” afferma letizia Cesani Presidente Coldiretti Toscana. Il bando prevede contributi a fondo perduto fino all’80% per i progetti selezionati tramite avvisi pubblici del Masaf e gestiti dal Gse. Gli interventi dovranno essere completati entro 18 mesi dalla concessione e comprendono non solo l’installazione dei pannelli fotovoltaici, ma anche lavori di bonifica dell’amianto, coibentazioni, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Le richieste dovranno essere inviate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite il portale dedicato, accessibile dall’Area Clienti a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026. Per supportare le imprese Coldiretti Toscana ha stipolato una convenzione con una società specializzata in grado di seguire ogni fase del bando. Per informazioni Coldiretti Toscana invita a rivolgersi agli uffici territoriali che forniranno tutte le indicazioni del casi.