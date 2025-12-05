FIRENZE - FILIERE AGROALIMENTARI, COMMISSARIO UE VISITA NEGOZIO COOP

Il grano toscano, il pesce locale, la pera decana della Val di Chiana, il fagiolo zolfino della Lucchesia, ma soprattutto l’olio 100% italiano. Ha potuto toccare con mano, e in qualche caso anche assaggiare, l’alta qualità delle filiere agroalimentari sviluppate da Unicoop Firenze Christophe Hansen, il commissario europeo all’agricoltura e all’alimentazione che oggi ha fatto tappa al punto vendita di Gavinana a Firenze per conoscere da vicino l’importanza di una valorizzazione delle produzioni locali in termini di qualità e quindi di tutela del consumatore, di ricadute economiche positive e di salvaguardia dei territori. Conferme che lo inducono a prendere impegni per valorizzare maggiormente i nostri prodotti fuori dai confini. Ad accompagnarlo c’era l’europarlamentare europeo Dario Nardella.

L’impegno per portare sugli scaffali dei proprio punti vendita prodotti più possibile di filiera corta, oggi si traducono in 700 fornitori toscani corrispondenti al 34% del totale dei fornitori e al 25% del fatturato annuo all’acquisto, 14mila lavoratori tra diretti e indotto. Una scelta, quella della cooperativa, che corrisponde a un’azione economica pari all’1% del Pil regionale.