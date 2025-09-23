Firenze - FRANGITURA-SHOW A FIRENZE: LA CULTURA DELL’OLIO EVO IN CITTÀ

Attualità

FRANGITURA-SHOW A FIRENZE: LA CULTURA DELL'OLIO EVO IN CITTÀ

La raccolta delle olive in Toscana si avvicina, ma a Firenze l’atmosfera del frantoio arriva direttamente in città grazie all’iniziativa di Campagna Amica. Il Mercato di San Frediano ha ospitato un evento dedicato alla cultura dell’olio extravergine, con una due giorni ricca di iniziative focalizzate sull’educazione alimentare.
Emblema della Dieta Mediterranea e patrimonio condiviso dalle culture di tutto il mondo, l’olio extravergine di oliva rappresenta un autentico elisir di lunga vita e, come molti altri prodotti tipici toscani, è spesso vittima di falsificazioni.
Le previsioni per l’annata 2025 rimangono incoraggianti, nonostante le difficoltà legate ai cambiamenti climatici.
L’olio estratto durante i due giorni di spremitura a Firenze è stato donato da Coldiretti ai frati agostiniani della Basilica di Santo Spirito.

