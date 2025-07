Alberese (gr) - , Giani: ‘Su Pac Toscana alza la voce’

“Saremo presenti e saremo vigili come Regione perché i provvedimenti relativi alla Pac vengano indirizzati nel modo giusto”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo ieri ad Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura che si è svolto nella Tenuta di Alberese (Grosseto), nel cuore della Maremma. . La Pac La Politica Agricola Comune è una serie di indirizzi e regolamenti dell’Unione Europea che mirano a sostenere il settore agricolo e le zone rurali dei paesi membri. E’ una delle politiche più importanti dell’UE ed è gestita e finanziata a livello europeo. Per il bilancio 2028-2034 sono stati annunciati tagli.

“La riforma della Pac non piace solo alla Regione Toscana, non piace in realtà a tutte le Regioni – ha detto quindi la vicepresidente della Regione e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi intervenuta a sua volta ad Agrofutura -. Sabato scorso ero in Calabria in un incontro con i miei colleghi di tutte le Regioni e anche con il ministro e abbiamo espresso tutti grande preoccupazione perché il rischio è di una diminuzione imponente dei fondi destinati all’agricoltura, circa il 20%. In questo quadro l’agricoltura corre il rischio di non essere più il settore primario, ma di essere un settore fortemente penalizzato. Siamo molto preoccupati perché proprio in questo momento servirebbero più fondi per aiutare la produzione, che non è solo cibo di qualità ma è anche manutenzione, miglioramento rispetto del territorio e soprattutto rispetto dell’ambiente”.