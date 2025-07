TOSCANA - GIOCO D’AZZARDO : CRESCE RACCOLTA DI DENARO MA MENO GIOCATORI. DA MONITORARE I GIOVANISSIMI

Oltre un milione di cittadini toscani ha giocato d’azzardo almeno una volta nel corso del 2024: attività su cui sono stati investiti più di 8,6 miliardi di euro. Nonostante, negli ultimi cinque anni, siano diminuiti i punti gioco fisici sul territorio – anche in conseguenza delle norme adottate – e sia diminuito pure il numero delle persone che giocano, continua a crescere la raccolta per il gioco d’azzardo, spinta soprattutto dall’aumento del gioco online, con quasi 950mila conti gioco attivi. E tra i giovanissimi raggiunti i livelli più alti di sempre. Emerge dal rapporto di ricerca ‘L’Azzardo nella Regione Toscana” presentato oggi a Firenze, che consente anche una riflessione sull’impatto delle politiche pubbliche messe in campo attraverso il Piano regionale di contrasto che si è concluso alla fine dello scorso anno. La Toscana nella raccolta complessiva del gioco d’azzardo è passata da 6,6 miliardi giocati nel 2019 agli 8,6 miliardi del 2024 (in linea con la tendenza nazionale). La spesa procapite regionale ha superato i duemila euro, restando comunque al di sotto della media italiana. Nonostante il canale telematico abbia superato quello fisico in termini di raccolta, in Toscana si giocano ancora 2,4 miliardi di euro tramite apparecchi da intrattenimento. Sono oltre un milione e centomila i residenti toscani (36,7%) tra 18 e 84 anni che giocano d’azzardo almeno una volta l’anno. Il fenomeno è più diffuso tra gli uomini (42%) rispetto alle donne (31%), con i Gratta&Vinci al primo posto (19%), seguiti da Superenalotto (12%) e Lotto e scommesse sportive (entrambi al 4,6%). A destare preoccupazione sono soprattutto gli oltre 6.500 studenti (4%) che presentano comportamenti di gioco problematico, numero in costante crescita rispetto alle precedenti rilevazioni.”In Toscana la Regione ha messo in campo un piano di prevenzione portato avanti insieme a Cnr di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e Anci Toscana.