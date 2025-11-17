Attualità

FIRENZE - GIOCO DELLE TRE CARTE, DENUNCIATO DA GUARDIA DI FINANZA

Caterina Gonnelli
LIVE

Intervento di una pattuglia della guardia di finanza nelle strade di Firenze per fermare un uomo intento a esercitare il cosiddetto ‘gioco delle tre carte’ coi passanti, soprattutto con turisti. Era in piazza del Duomo, all’angolo via Cerretani, dove c’è un elevato flusso di persone. L’uomo è un romeno e le Fiamme gialle lo hanno denunciato alla procura della Repubblica per il reato di esercizio di gioco d’azzardo. L’attrezzatura è stata sequestrata.”Questa attività”, spiega la guardia di finanza, “solo apparentemente innocua, costituisce un meccanismo di fraudolenza immediata che genera guadagni illeciti, sottrae risorse economiche a persone spesso ignare e alimenta circuiti informali non tracciati, potenzialmente collegati ad altre forme di devianza economica”. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con altri interventi selettivi sviluppati secondo un approccio che integra prevenzione, analisi economico-finanziaria, intelligence territoriale e intervento tempestivo.

