FIRENZE - GIORNATA CONTRO VIOLENZA ALLE DONNE: FLASH MOB A PALAZZO VECCHIO

Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio gremito questa mattina di studenti e non solo per il flash mob ‘Un minuto di rumore’, organizzato dalle testate del gruppo Monrif e il Comune di Firenze in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ragazze e ragazzi riuniti dietro uno striscione con gli ultimi versi della poesia di Cristina Torre Cáceres, ‘Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima’. Le urla dei partecipanti si sono sommate ai rulli di tamburo degli studenti del liceo musicale Alberti-Dante. Da apripista la canzone di Ornella Vanoni “Domani un altro giorno si vedrà”, sul palco anche la rettrice dell’università di Firenze Petrucci, la criminologa Anna Vagli, la regista Cinzia Th Torrini, l’attore Stefano Massini .Premiato dalla sindaca con il fiorino d’argento solidale e una pergamena, Leonardo Pallai, l’uomo che lo scorso 20 ottobre a Scandicci , insospettito dalla presenza di un furgone, salvò la vita a una donna rapita e ridotta in fin di vita trovata all’interno del mezzo.