MASSA - GUANG RONG: NUOVO TAVOLO TECNICO PER LA RIMOZIONE

I danni ambientali al momento non ci sarebbero ma la Guang Rong va rimossa il prima possibile. E’ dal 28 gennaio che si trova addossata al pontile di Marina di Carrara. A incidente avvenuto, già dai primi giorni si era capito che non sarebbe stato facile disincagliare la nave cargo carica di detriti, colpa delle responsabilità da individuare, della burocrazia e dei vari interventi tecnici a cui la nave è stata sottoposta per valutarne l’integrità per la sicurezza ambientale. Certo è che prima di disincagliare la nave, servirà togliere prima il materiale di carico, rimasto a bordo. Nei prossimi giorni questi dovrebbe avvenire ma manca ancora un piano ben definito. Con le integrazioni al progetto i tempi rischiano di slittare ancora, ma una volta approvato si avvicinerà la data di rimozione della Guang Rong. Nei mesi scorsi sono state posizionate panne assorbenti per evitare lo sversamento di oli e carburante. Per ogni sezione di materiale ARPAT eseguirà dei campionamenti e in seguito verrà stabilita la destinazione. Il materiale era destinato ad una diga foranea del porto di Genova, ma se contaminato dovrà essere smaltito.