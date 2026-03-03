Attualità

LIVORNO - IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI LIVORNO

Rachele Campi
Il piano dei lavori a Livorno cambia il volto del lungomare. Tra transenne e cartelli si scorge il progetto dell’amministrazione comunale livornese che ha un obiettivo tra i vari cantieri, migliorare e rendere più moderno il porto pur conservandone i beni storici e l’autenticità. Dal Varco Fortezza il sindaco di Livorno Luca Salvetti ripercorre i vari interventi per il nuovo waterfront livornese.

