LIVORNO - IL PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DI LIVORNO

Il piano dei lavori a Livorno cambia il volto del lungomare. Tra transenne e cartelli si scorge il progetto dell’amministrazione comunale livornese che ha un obiettivo tra i vari cantieri, migliorare e rendere più moderno il porto pur conservandone i beni storici e l’autenticità. Dal Varco Fortezza il sindaco di Livorno Luca Salvetti ripercorre i vari interventi per il nuovo waterfront livornese.