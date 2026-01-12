Attualità

LIVORNO - INFLUENZA: POLMONITI IN AUMENTO, PIU’ CASI TRA I GIOVANI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

14, 15 casi per mille abitanti, e’ questa la stima di chi ha contratto l’influenza tra l’ultima settimana di dicembre e la prima di gennaio. Con un impatto significativo sulla popolazione infantile e over 65, nonostante la protezione vaccinale che ne ha evitato complicanze. Adesso il picco sta scendendo. Si contano 9, 9 casi su mille abitanti. Così è a Livorno e in altre città toscane. In questo lasso di tempo si sono registrate anche delle polmoniti. Il vaccino antinfluenzale evita complicazione e il suggerimento medico e’ quello di farlo. Ci sono poi delle buone pratiche da mettere in atto se si vuole evitare di essere contagiati.

Articoli correlati

FIRENZE - POLEMICA DIPLOMATICA DOPO LO STOP ALLA...

SCANDICCI (FI) - ADDIO AL REGISTA E ATTORE...

PRATO - NUOVA PISTA PERETOLA: “IMPATTO ACUSTICO MODERATO”

LIVORNO - PORTO: UN PASSO AVANTI VERSO L’ALLARGAMENTO...

FIRENZE - SICUREZZA FIRENZE, PROROGATA ED ESTESA LA...

Toscana - MERCATO DEL VINO: CAMBIANO GUSTI E...

PISA - PONTEDERA SI PREPARA ALL’ “80… VOGLIA...

TOSCANA - TIRRENICA, GIANI: “CHIEDERO’ INCONTRO URGENTE A...

PISTOIA - CALL CENTER ENEL, SCIOPERO PER DIFESA...

FIRENZE - SOLLICCIANO, 1° TAVOLO CONFRONTO SUI PERCORSI

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia