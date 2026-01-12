LIVORNO - INFLUENZA: POLMONITI IN AUMENTO, PIU’ CASI TRA I GIOVANI

14, 15 casi per mille abitanti, e’ questa la stima di chi ha contratto l’influenza tra l’ultima settimana di dicembre e la prima di gennaio. Con un impatto significativo sulla popolazione infantile e over 65, nonostante la protezione vaccinale che ne ha evitato complicanze. Adesso il picco sta scendendo. Si contano 9, 9 casi su mille abitanti. Così è a Livorno e in altre città toscane. In questo lasso di tempo si sono registrate anche delle polmoniti. Il vaccino antinfluenzale evita complicazione e il suggerimento medico e’ quello di farlo. Ci sono poi delle buone pratiche da mettere in atto se si vuole evitare di essere contagiati.