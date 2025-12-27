FIRENZE - LAVORI AL PONTE AL PINO, PRIMO GIORNO DI CHIUSURA A META’

Primo giorno di chiusura a metà per il Ponte al Pino. Da oggi fino al 10 gennaio è chiusa la direttrice dal Campo di Marte a via Masaccio per l’avvio del maxi intervento di Rfi che nel corso del 2026 porterà alla demolizione e alla successiva ricostruzione dell’attuale cavalcaferrovia. La nuova infrastruttura in acciaio e calcestruzzo sarà percorribile per la fine della prossima estate. Complice il periodo natalizio e la giornata prefestiva, oggi non si registrano particolari criticità per la viabilità, solo qualche disorientamento tra gli automobilisti che si sono trovati davanti alla deviazione.

Con la riapertura delle scuole, il traffico della zona è destinato a peggiorare. Per arrivare in via Masaccio è necessario passare dal cavalcavia delle Cure o da quello di piazza degli Alberti aggiungendosi a una mole già importante di veicoli alle prese con i cantieri della tramvia.

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scatterà la chiusura completa del ponte per l’arrivo della passerella pedonale che durante i lavori di sostituzione garantirà il collegamento a piedi tra l’area di via Masaccio e quella di via Pacinotti. Sarà posata nella seconda metà del mese. Dal 13 al 17 gennaio sarà interrotta la direttrice verso via Pacinotti-via del Pratellino