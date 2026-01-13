PISTOIA - LE PAROLE DI HURBINEK, RIFLESSIONI SULLA SHOAH A PISTOIA

Dal 18 al 27 gennaio, Pistoia ospita la quarta edizione de “Le parole di Hurbinek”, rassegna curata da Massimo Bucciantini e Marica Setaro che trasforma il Giorno della Memoria in un percorso di riflessione collettiva. Attraverso lezioni civili, laboratori e spettacoli, l’evento mette al centro il concetto di “fuga”, interrogando la nostra coscienza di fronte agli orrori contemporanei. Il programma analizza la crisi dell’etica condivisa e del diritto internazionale, chiamando per nome realtà drammatiche come genocidio e razzismo. Tra i protagonisti figurano Nicola Lagioia, la scrittrice Igiaba Scego, lo storico Tommaso Greco e la giornalista Paola Caridi. Momenti centrali saranno lo spettacolo di Toni Servillo il 19 gennaio e la lezione conclusiva di Massimo Cacciari sull’impotenza della parola il 27 gennaio. L’iniziativa mira a restituire alla memoria la sua portata universale, politica ed etica, rifiutando ogni indifferenza verso il presente.