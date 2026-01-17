FIRENZE - L’IMPEGNO SPORTIVO DI COMMISSO CON I VIOLA

L’epopea sportiva di Rocco Commisso alla Fiorentina inizia nell’estate del 2019, quando l’imprenditore italoamericano rileva il club in un momento delicato, segnato da incertezza societaria e risultati altalenanti. Il suo arrivo rappresenta subito una svolta: stabilità economica, investimenti strutturali e una visione chiara di lungo periodo. I primi anni sono di transizione. Tra cambi di allenatore e salvezze tranquille ma senza ambizioni europee, Commisso lavora soprattutto fuori dal campo: risana i conti, rafforza l’organizzazione e pone le basi per una crescita sostenibile. Il simbolo di questa rivoluzione è il Viola Park, inaugurato nel 2023, uno dei centri sportivi più moderni d’Europa, destinato a diventare il cuore del futuro viola. La svolta sportiva arriva con Vincenzo Italiano. Dal 2021 la Fiorentina torna protagonista: gioco riconoscibile, valorizzazione dei giovani e ritorno stabile in Europa. I viola raggiungono tre finali in due stagioni: la Coppa Italia 2023 e due finali consecutive di Conference League, nel 2023 e nel 2024. Tre finali perse, è vero, ma che riportano il club a competere ad alti livelli dopo anni di anonimato. Nonostante l’assenza di trofei, la Fiorentina di Commisso ritrova identità, ambizione e credibilità internazionale. Nel 2024 si apre un nuovo ciclo tecnico, con l’obiettivo dichiarato di trasformare le delusioni in un punto di partenza. Dal 2019 a oggi, l’era Commisso non è ancora quella dei titoli, ma è senza dubbio quella della rinascita: una Fiorentina più solida, moderna e di nuovo protagonista nel calcio italiano ed europeo.