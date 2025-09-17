Attualità

Grosseto - Maremma e turismo: una stagione tra luci ed ombre

Una stagione tra luci e ombre. Abbastanza soddisfatti da un punto di vista di presenze e consumi in termini di numero di clienti, molto meno meno dal punto di vista dei ricavi. È quel che emerge, in maniera trasversale, dal sondaggio di Confesercenti tra gli operatori turistici maremmani.

