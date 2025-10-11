Attualità

Roselle (GR) - MENO ALCOL: LA RIVOLUZIONE DEI VINI PER I GIOVANI

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

Si distinguono per il basso contenuto alcolico e per la struttura leggera: sono i vini sempre più apprezzati dalle nuove generazioni, che cercano un’esperienza di degustazione semplice e immediata. Qui sulla costa toscana troviamo un’azienda pioniera in questo ambito, capace di valorizzare al meglio questa tipologia di vini, esaltandone le delicate note fruttate e la fresca piacevolezza che li caratterizza.
In altre parole, il vecchio detto ‘il vino fa buon sangue’ oggi assume un nuovo significato: il mondo del vino infatti abbraccia una tendenza sempre più salutistica, particolarmente diffusa tra le generazioni Z. Secondo il Rapporto Coop 2025, in italia il mercato delle bevande a bassa gradazione è destinato a crescere del 20% entro il 2029. In sintesi, evitare l’alcol non è più un tabù, soprattutto per i più giovani.

Articoli correlati

FIRENZE - LA FESTA DELL’OTTIMISMO DE “IL FOGLIO”...

FIRENZE - CONVERSAZIONI CON IL GENIO: LEONARDO PRENDE...

SCANDICCI (FI) - BICLÒ: IL PARCHEGGIO SICURO PER...

PISTOIA - EXPORT VIVAI: 92 MILIONI DI EURO...

TOSCANA - Elezioni regionali in Toscana: tutto quello...

LIVORNO - 11 E 12 OTTOBRE TORNANO LE...

PISA - L’AEROPORTO GALILEI DIVENTA PIU’ GRANDE

PRATO - Il tavolo di distretto rischia lo...

PISA - Internet Festival, a Pisa si esplorano...

FIRENZE - LEGGE SULL’USO DELL’AI DICE STOP ALLE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia