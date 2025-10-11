Roselle (GR) - MENO ALCOL: LA RIVOLUZIONE DEI VINI PER I GIOVANI

Si distinguono per il basso contenuto alcolico e per la struttura leggera: sono i vini sempre più apprezzati dalle nuove generazioni, che cercano un’esperienza di degustazione semplice e immediata. Qui sulla costa toscana troviamo un’azienda pioniera in questo ambito, capace di valorizzare al meglio questa tipologia di vini, esaltandone le delicate note fruttate e la fresca piacevolezza che li caratterizza.

In altre parole, il vecchio detto ‘il vino fa buon sangue’ oggi assume un nuovo significato: il mondo del vino infatti abbraccia una tendenza sempre più salutistica, particolarmente diffusa tra le generazioni Z. Secondo il Rapporto Coop 2025, in italia il mercato delle bevande a bassa gradazione è destinato a crescere del 20% entro il 2029. In sintesi, evitare l’alcol non è più un tabù, soprattutto per i più giovani.