PISA - MONTE SERRA ANCORA INNEVATO. TEMPERATURE SOTTO ZERO

E’ un Monte Serra innevato. Questa mattina le temperature erano ancora sotto zero. Le neve di ieri e’ stata spazzata via dalle strade, oggi messe in sicurezza grazie ai mezzi spargi sale. 900 metri sopra il livello del mare c’è chi decide di buon ora di percorrere a piedi i sentieri … numerosi anche i ciclisti che hanno percorso la strada nonostante il ghiaccio…sulle colline livornese a 400 metri di altitudine la neve si è sciolta al mattino ma resta fino alla mezzanotte l’allerta gialla per rischio ghiaccio.